Bursa’da 270 bin dolu makaron ele geçirildi

Kaynak: DHA
Bursa’da 270 bin dolu makaron ele geçirildi

Bursa’nın Harmancık ilçesinde gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 270 bin dolu makaron ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

Harmancık İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara yüklü hafif ticari aracın ilçeden geçeceği haberi üzere harekete geçti.

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Ekipler, Bursa yönünden gelen aracın sürücüsüne ‘dur’ çağrısında bulundu. Fakat sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Yapılan takiple durdurulan araçtaki M.C. ile M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araçta gerçekleştirilen aramada, kolilerde 270 bin dolu makaron ele geçirildi.

Makaronlara imha edilmek üzere el konurken, şüpheli kişiler emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakıldı.

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