Bursa’da 270 bin dolu makaron ele geçirildi

Harmancık İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara yüklü hafif ticari aracın ilçeden geçeceği haberi üzere harekete geçti.

Ekipler, Bursa yönünden gelen aracın sürücüsüne ‘dur’ çağrısında bulundu. Fakat sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Yapılan takiple durdurulan araçtaki M.C. ile M.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araçta gerçekleştirilen aramada, kolilerde 270 bin dolu makaron ele geçirildi.

Makaronlara imha edilmek üzere el konurken, şüpheli kişiler emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakıldı.