Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranırken derede cesedi bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranırken derede cesedi bulundu

Bursa'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Kadir Bingöl'ün (46) derede cesedi bulundu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Temenyeri Mahallesi'nde meydana geldi.

Gökdere içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin ailesinin 3 gündür haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu Kadir Bingöl olduğunu tespit etti.

Kadir Bingöl'ün öldüğünü haber alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

so.jpg

Son Haberler
Buğdayda ithalat yasağı kota sistemiyle kaldırılıyor
Buğdayda ithalat yasağı kota sistemiyle kaldırılıyor
Emekli polis otomobilinde öldü bulundu
Emekli polis otomobilinde öldü bulundu
Carlo Ancelotti'ten Arda Güler'e kötü haber
Carlo Ancelotti'ten Arda Güler'e kötü haber
Dolandırıldığını, evine 1 milyon 463 bin liralık vergi borcu gelince anladı
Dolandırıldığını, evine 1 milyon 463 bin liralık vergi borcu gelince anladı
İşsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı
İşsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı