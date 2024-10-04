Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranırken derede cesedi bulundu

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Temenyeri Mahallesi'nde meydana geldi.

Gökdere içinde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin ailesinin 3 gündür haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu Kadir Bingöl olduğunu tespit etti.

Kadir Bingöl'ün öldüğünü haber alıp olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.