Bursa'da baba vahşeti. İki kızını bıçakla oğlunu boğarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa'da baba vahşeti. İki kızını bıçakla oğlunu boğarak öldürdü

Bursa'da 39 yaşındaki cani baba, evinin bodrumunda 2 kızını kesici aletle, oğlunu ise boğarak öldürdü.

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta 4 katlı apartmanın bodrum katında saat 15.00 sıralarında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki M.K. isimli şahsın eşi G.K., geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti.

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Bodrum katında oturan M.K., birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı’yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.

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Çocuklarını öldüren cani baba olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

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Kısa sürede verilen adrese giden polis ekipler, üç çocuğun cansız bedenine ulaştı. Cesetler, incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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