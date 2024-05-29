Bursa'da baba vahşeti. İki kızını bıçakla oğlunu boğarak öldürdü

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta 4 katlı apartmanın bodrum katında saat 15.00 sıralarında meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki M.K. isimli şahsın eşi G.K., geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti.

Bodrum katında oturan M.K., birlikte yaşadığı çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı’yı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü.

Çocuklarını öldüren cani baba olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek teslim oldu.

Kısa sürede verilen adrese giden polis ekipler, üç çocuğun cansız bedenine ulaştı. Cesetler, incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.