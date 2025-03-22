Bursa’da dehşet! 16 yaşında şüpheliler 4 kişiye gasp etti 2 öğrenciyi bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa’da dehşet! 16 yaşında şüpheliler 4 kişiye gasp etti 2 öğrenciyi bıçakladı

Adana’da takip ettiği 4 öğrencileri bıçakla tehdit edip para alamayınca da bıçakladığı iddia edilen 2 kişi düzenlenen baskınla yakalandı.

Olay, 20 Mart'ta saat 08.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen A.C. ile İ.H.Y., okula giden B.S. ve S.K.'yi takip etti. Bir süre sonra öğrencilerin yolunu kesen şüpheliler, bıçakla tehdit edip, para istedi. Şüpheliler, üzerlerinde para olmadığını söyleyen B.S. ile S.K.'yi bacaklarından bıçaklayıp, kaçtı. Şüphelilerin, öğrencileri takip ettiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Daha sonra Merkez Park'a giden şüpheliler, bıçakla tehdit ettikleri 4 öğrencinin cep telefonlarını gasbedip, kaçtı.

TELEFONLARIN PARASINI BÖLÜŞMÜŞLER

Çocukların ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Yüreğir ilçesindeki adreslerine yaptığı baskında A.C. ile İ.H.Y.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, şüphelilerin gasbettiği telefonlar bulunamadı.

Emniyetteki sorgularında, cep telefonlarını satıp, parayı da bölüştükten sonra harcadıklarını öne süren A.C. ile İ.H.Y., adliyeye sevk edildi.

Bursa’da dehşet! 16 yaşında şüpheliler 4 kişiye gasp etti 2 öğrenciyi bıçakladı

Bursa’da dehşet! 16 yaşında şüpheliler 4 kişiye gasp etti 2 öğrenciyi bıçakladı

Bursa’da dehşet! 16 yaşında şüpheliler 4 kişiye gasp etti 2 öğrenciyi bıçakladı

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