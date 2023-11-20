Bursa'da deniz ile kara birleşti. Sağanak yağış kenti felç etti

Bursa'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Taşan deniz suyu, caddede 50 metre içerilere kadar girerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Bursa'da deniz ile kara birleşti. Sağanak yağış kenti felç etti

Yurt genelinde soğuk hava ve yağışlar etkisini sürdürüyor. Kar ve yağmur nedeniyle şehirlerde zaman zaman hayatı olumsuza çevirecek anlar yaşanıyor.

Söz konusu durumlardan biri, Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşandı. Kentte hafta sonu etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

DENİZ SUYU CADDEYE TAŞTI

Karacabey ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle denizdeki dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Taşan deniz suyu 50 metre ilerleyerek caddeye taştı. O anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Karacabey Boğazı'na kıyısı olan yerleşim alanlarında ulaşım güçlükle sağlanırken, bazı sitelerin bahçeleri deniz suyu ile doldu. Sahil yolunun bir bölümü yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

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