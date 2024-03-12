Bursa'da devasa bir 'milli servet' daha satıldı. Haraç mezat gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da devasa bir 'milli servet' daha satıldı. Haraç mezat gitti
Bursa’daki Türkiye Şeker Fabrikası'nın arsası ve taşınmazları 58 milyon 500 bin TL'ye satıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası’na ait taşınmaz ile üç depo ve bir lojman binasının da yer aldığı yapılar 58 milyon 500 TL'ye satıldı.

Türkşeker'in taşınmazlarını en yüksek teklif veren Coşkun Örs Limited Şirketi satın aldı.

İMAR PLANI DEĞİŞTİRİLDİ ŞEKER FABRİKASININ ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKTI

Şeker fabrikasına ait taşınmazlar, 2022 yılındaki imar planı değişikliği ile “ticaret-konut alanı” olarak işlenmişti.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karara göre; mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası’na ait Bursa’nın Karacabey ilçesindeki 8 bin 556 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar 58 milyon 500 TL bedel ile Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satıldı.

Söz konusu kararın 4046 sayılı Kanunun 3’üncü ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8. Maddesi gereğince alındığı belirtildi.

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