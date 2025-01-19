Bursa'da gol sesi çıkmadı

Bursaspor 16. hafta karşılaşmasında evinde Düzcespor ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Maç öncesi seremonide Yeşil Beyazlı taraftarlar; kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli pankartları açarak Filistin bayrağı oluşturdu. Yapılan koreografi büyük beğeni topladı.

90 DAKİKA GOLSÜZ TAMAMLANDI

STADYUM: Bursa Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Mehmet Kirişçioğulları, Muhammet Mahmut Delimazı

BURSASPOR: Anıl, Abdullah , Taha Can, Mehmet (Dk.81 Furkan Sakı), Furkan Özyapı, Yiğit Ali, Vefa (Dk.58 Sedat), Hamza, Ahmet İlhan (Dk.68 Bora), Muhammet (Dk.58 Mücahit Can), İlhan (Dk.81 Tahir)

DÜZCESPOR: Muhammet, Abdurrahman, Rıdvan, Aykut, Emirhan (Dk65 Ergün ), Bilal (Dk.77 Yusuf Enes ), Emre, Sercan, Enes Can (Dk.65 Fatih) (Dk.86 Enes), Eray (Dk.65 Mehmet Refik), Berkayi.

SARI KARTLAR: Sedat Cengiz (Bursaspor), Emre Turan, Emirhan Yılmaz, Sercan Uslu, Eray Pazar, Mehmet Refik Can (Düzcespor)