Bursa’da halk sağlığını tehlikeye atan bir zehir taciri tutuklandı

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen E.K. (47)’yi teknik takibe aldı.

Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fizikî takip neticesinde şüphelinin üzerinde gerçekleştirilen aramada, esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli E. K.’nın ikamet adresinde gerçekleştirilen aramada ise kannobinoid (bonzai), methamfetamin, esrar ve 20 adet fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu bulundurmak ve ticaretini yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan E.K. ifadesinin tamamlanmasından sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.