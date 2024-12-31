Bursa'da karagöz gelin oldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARAKUM) tarafından hazırlanan "Karagöz'ün Gelin Olması" adlı geleneksel Hacivat-Karagöz oyunu, izleyicilerden tam not aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunda, BUÜ Türk Sanat Müziği Korosu da canlı müziklerle sahneye eşlik etti. Hem çocukların hem de yetişkinlerin büyük bir ilgi gösterdiği etkinlik, geleneksel Türk sahne sanatlarının önemli bir örneğini sundu. Oyunun açılış konuşmasını ise KARAKUM Müdürü ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim İ. Öztahtalı yaptı.

Açılış konuşmasında, Karagöz oyunlarının UNESCO tarafından 2009 yılında Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesinin önemini vurgulayan Doç. Dr. Öztahtalı, bu geleneksel sanatın sadece Türkiye için değil, dünya kültürü için de büyük bir değer taşıdığını belirtti. Ayrıca, KARAKUM’un, Karagöz Hayal Oyunları üzerine kurulmuş dünyadaki tek akademik birim olduğunu ifade ederek, BUÜ’nün bu alandaki katkılarının önemini ortaya koydu.

BUÜ Türk Sanat Müziği Topluluğu, şef Süveyda Çolakoğlu yönetiminde, oyuna canlı müzikle eşlik ederken, sahnede KARAKUM Müdür Yardımcısı Hayali Nevzat Çiftçi tarafından sunulan "Karagöz'ün Gelin Olması" adlı oyun, geleneksel Türk gölge tiyatrosunun zarif bir örneğini sundu. Gösteri sonunda tüm ekip ve koro üyelerine çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

Etkinliğe, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, önceki dönem Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman ve Litvanya Fahri Konsolosu Berat Tunakan gibi önemli isimler de katıldı. Karagöz ve Kukla oyunları, hem geleneksel Türk sahne sanatlarının hem de Bursa'nın kültürel zenginliğinin bir parçası olarak büyük takdir topladı.