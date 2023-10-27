Bursa'da kavga sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Kavgaya karışan Mehmet Sait R. (25) jandarmaya teslim oldu.

Tartışma büyüdü

Olay, Canbalı Mahallesi Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. İbrahim M. ile Mehmet Sait R. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kalp krizi geçirdi

Kavgada İbrahim M. fenalaşarak yere yığıldı. Mehmet Sait R’nin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim M’nin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Hastanede öldü

Sağlık ekipleri, İbrahim M’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim M, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmaya teslim oldu

Olayın ardından Mehmet Sait R, jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.