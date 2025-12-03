İlçeye bağlı Evciler Mahallesi'ndeki evinden 28 Kasım Cuma günü ayrılan ve tekrar dönmeyen Mustafa Abi'yi arama çalışmaları sürüyor.

AFAD koordinesinde devam eden çalışmalara jandarma ile çok sayıda arama kurtarma ekibi destek veriyor.

Ekipler, arama alanını genişleterek özellikle dağlık ve ormanlık bölgelerde yoğun tarama yaptı.

Zaman zaman etkili olan yoğun sis, bazı bölgelerde arama çalışmalarını güçleştirirken olası bir bulunma durumuna karşı sağlık ekipleri ve ambulans bölgede hazır bekletildi.

Gün boyu yapılan çalışmalardan şu ana kadar bir sonuç alınamaması üzerine arama faaliyetlerinin seyriyle ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı bildirildi.

Yakınları, 6 gündür kayıp olan Mustafa Abi'den gelecek sevindirici bir haberi beklemeye devam ediyor.