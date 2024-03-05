Bursa’da metruk binaların yıkımına devam ediliyor

Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirilen metruk binalar, gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra tek tek yıkılıyor.

Belediye ekipleri, yıkımları gerçekleştirdikten sonra gerekli düzenlemeleri de yaparak, buraların yeni bina yapılana kadar açık otopark olarak hizmet vermesini sağlıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, daha yaşanılabilir ve modern kent hedefi doğrultusunda metruk binaların yıkımına hız kesmeden devam edileceğinin altını çizdi.

Özkan, “Hem can güvenliğini tehdit eden hem de kötü amaçlı kullanımlara neden olabilen metruk binalar çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ve tedirgin ediyor. Bizler bu konuyu çok önemsiyoruz.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce toplamda 131 binanın yıkımı gerçekleştirdik. Amacımız, her yönüyle vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir kent inşa etmek’’ şeklinde konuştu.