Bursa’da motosiklet hırsızı tutuklandı

Kaynak: İHA
Bursa’da motosiklet hırsızı tutuklandı
Bursa’nın Karacabey ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Canbalı Mahallesi'nde merdiven boşluğuna bırakılan motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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Olaya karıştığı tespit edilen şüpheli B.K. (20) ve K.B. (20) isimli şahıslar gözaltına alınırken, bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. (20) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli K.B. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, tutuklanan şahıs B.K.’nin daha önce gerçekleştirmiş olduğu hırsızlık suçundan da kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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Güvenlik kamerası tarafından hırsızlık anı kaydedilen görüntülerde, apartmana giren şüphelilerin motosikleti alıp uzaklaştığı görülüyor.

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