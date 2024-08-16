Bursa'da turistlerin 3 milyon 300 bin TL'sini gasp etti

Gece, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Harmanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İzmir yönüne doğru ilerleyen 06 DF 2675 plakalı otomobil sürücüsü Tverxun Xıaokaıti ve yanındaki yolcu Gvang Jun Zhang, kimliği belirsiz bıçaklı kişiler tarafından durduruldu. Saldırganlar, Zhang'ın boğazına bıçak dayayarak tehditler savurdu ve her iki Çin vatandaşını da araçtan zorla indirdi.

Olayın ardından saldırganlar, turistlere ait otomobili ve içindeki büyük miktarda nakit parayı alarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çalınan aracı olay yerinden yaklaşık üç kilometre uzaklıkta terk edilmiş olarak buldu ve şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir arama başlattı.

BALIKESİR'DE YAKALANDILAR

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz çalışmaları sonucu, Balıkesir yönüne kaçan şüphelilerin izini sürdü. 10 AAD 810 tescil plakalı aracın, Balıkesir'de Erhan K. tarafından kiralandığı anlaşıldı. Bu bilgi üzerine harekete geçen Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, suç kaydı bulunan Ali D. ve Halil E. ile birlikte araç kiralayan Erhan K.'yı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldılar.

Yapılan aramalarda, turistlere ait olduğu değerlendirilen ve toplamda yaklaşık 3 milyon 300 bin TL değerinde dolar ve Yuan para birimlerinde nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.