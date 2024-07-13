Bursa’da yıllar sonra bir ilk yaşandı! Haftada 3 gün olacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursa’da yıllar sonra bir ilk yaşandı! Haftada 3 gün olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen şehir içi deniz ulaşımını "Körfez Seferleri" projesiyle Mudanya'dan başlatarak gerçekleştirdi.

Bursa’da yıllar sonra bir ilk yaşandı!

Bu projenin hayata geçmesiyle Bursa, denizle iç içe yaşayan güzel kentlerden biri olarak öne çıkıyor. Başkan Mustafa Bozbey, "Bu seferleri hayal etmiştik ve şimdi gerçeğe dönüştü.

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Bugün seferler ücretsiz yapılacak. Bursalıların körfez seferlerine sahip çıkmasını istiyoruz" dedi. Bursa'nın sahil kenti özelliğini vurgulamak ve turizm potansiyelini artırmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım vizyonunu önemli bir adım ileri taşıdı.

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Mudanya-Tirilye ve Mudanya-Gemlik-Kumla arasında düzenlenecek seferlerle vatandaşlar, denizin keyfini çıkarırken zamandan da tasarruf edebilecek. Modern teknelerle gerçekleştirilecek deniz ulaşımı, her hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.

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