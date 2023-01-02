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Yolcu otobüsü alev topuna döndü

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:39
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Bursa’da yolcu otobüsü yandı

Yolcu otobüsü alev topuna döndü
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İHA’nın haberine göre, yangın merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı.

Otobüste bulunan yolcular, sürücü ve muavin canlarını kurtararak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otobüsün alev alev yanma anı ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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