İlçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir markette çalışan Yeter B. (21), araç arkasındaki yük asansörünü (LİFT) kullanarak araçtan malzeme indirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle asansöre sıkıştı.

​İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine Yeter B, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yeter B, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.