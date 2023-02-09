﻿Mobilya fabrikasında yangın

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar Sokak’ta bulunan mobilya imalatı yapan fabrikada yangın çıktı.
Kısa sürede patlamalarla birlikte büyüyen alevler, imalathane kısmından depoya sıçradı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, alevler drone ile havadan da görüntülendi.
Dumanlar şehrin yüksek noktalarından gözlemlendi. Fabrikada çalışanların endişeli bekleyişleri de kameraya yansıdı. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrika kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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