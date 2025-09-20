Bursa'daki orman yangını sonrası çiçek açtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bursa'daki orman yangını sonrası çiçek açtı

Felaketin ardından yeşilin ilk zaferi. Küller arasından doğa umut verdi. Bursa'da 100 hektar ormanı yutan yangından 3 hafta sonra, Marmaracık'ta güz çiğdemi çiçekleri açtı.

Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Marmaracık Mahallesi'nde 28 Ağustos günü çıkan orman yangınına; 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araç ile havadan ve karadan müdahale edildi. 8,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında yaklaşık 100 hektar alan zarar görürken; alevlerden hem hayvanlar hem de bitki türleri olumsuz etkiledi.

Yangından 3 hafta sonra, bölgeden güzel görüntüler geldi. Yanan bölgede çıkan "güz çiğdemi" çiçeği doğaya umut oldu. Yangın sonrası ormanda tek bir yeşil alan kalmazken, açan güz çiğdemi çiçeği objektiflere yansıdı. Marmaracık Mahallesi Muhtar Azası Fikret Şebin, "Yangın sonrası köyümüzün sırtlarında bulunan, eski Marmaracık köyü civarında dolaşırken karşıma bu güzel görüntü çıktı. Duygulandım" ded

orman-yangininda-yanan-alanda-cikan-guz-922630-274129.jpg

orman-yangininda-yanan-alanda-cikan-guz-922631-274129.jpg

i.

Son Haberler
Cilt lekelerinin gizli nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Cilt lekelerinin gizli nedeni ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Usta gazeteciden çarpıcı iddia: İkinci “One Minute” vakasına hazır olun!
Usta gazeteciden çarpıcı iddia: İkinci “One Minute” vakasına hazır olun!
Gribi anında bitiriyor! Kalbi makine gibi çalıştırıyor! Bir kere eken 100 yıl hasat ediyor! Kilosu 500 TL'den satılıyor
Gribi anında bitiriyor! Kalbi makine gibi çalıştırıyor! Bir kere eken 100 yıl hasat ediyor! Kilosu 500 TL'den satılıyor
Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Buruk Kızılhan'dan Galatasaray'a çok sert göndermeler
Fenerbahçe'de seçim heyecanı! Buruk Kızılhan'dan Galatasaray'a çok sert göndermeler
Filenin Efeleri'ne Hollanda da dayanamadı! Tarihimizde ilk kez çeyrek finaldeyiz
Filenin Efeleri'ne Hollanda da dayanamadı! Tarihimizde ilk kez çeyrek finaldeyiz