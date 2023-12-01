Bursaspor: Utanmadan sıkılmadan yönetime aday olmayı hayal ediyorlar

Bursaspor Kulübü, mali kriter eksikleri isimli bir tablo yayımlayarak flaş bir açıklama yaptı.

KAYNAK: İHA
Bursaspor: Utanmadan sıkılmadan yönetime aday olmayı hayal ediyorlar

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Değerli Bursasporlular, 2018-2019 sezonundan başlayarak, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 yılları boyunca gerçekleştirilen yanlışlar, ihlaller ve ihmaller kulübü bu günlere getirdi. Eminiz ki camiamız yanlışları, ihlalleri ve ihmalleri yapanları değerlendirecektir. Geçmiş dönemlerde görev yapan yönetimler, yapılması gerekenleri zamanında yapsalardı bugün bunlar yaşanmayacaktı. Bu zavallılardan bazıları utanmadan sıkılmadan yönetime aday olmayı hayal ediyorlar. Puan silme cezasının müsebbibi olanlar, payınıza düşenleri biz biliyoruz. Siz de öğreneceksiniz. Bursaspor camiasına saygılarımızla.”

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