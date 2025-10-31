Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Bursaspor'a verdiği seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi.

Tahkim Kurulu, bugünkü toplantısında Bursaspor'un, "taraftarlarının neden olduğu olaylar" gerekçesiyle verdiği seyircisiz oynama cezasına yaptığı itirazı karara bağladı.

Cezanın kaldırılmasına hükmeden kurulun kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor Kulübü’nün PFDK’nın 30.10.2025 tarih ve E.2025-2026/430 - K.2025-202/502 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

- Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."