Buse Savaşkan onur mücadelesi veriyor

Buse İzmir'de kazandığı Balkan şampiyonluğu sayesinde, sıralamada 23. sıradan 19. sıraya tırmandı.

World Athletics'in her hafta güncellediği sıralamada, Buse'nin bu başarısı, Olimpiyat katılım şansını artırarak önemli bir adım oldu.

KKTC Atletizm Federasyonu'nun yetenekli sporcusu Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama kategorisindeki performansıyla göz dolduruyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Balkan şampiyonu olarak elde ettiği başarı, ona değerli puanlar kazandırdı ve 2024 Paris Olimpiyatları için sıralamada 23. sıradan 19. sıraya yükselmesini sağladı.

REKOR KIRDI

Buse Savaşkan, 25-26 Mayıs'ta İzmir'de yapılan Balkan Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlama dalında 1.92 metrelik atlayışıyla hem şampiyon oldu hem de kişisel rekorunu kırdı. Bu başarı, ona Olimpiyat yolunda 100 puan kazandırdı ve sıralamada 23. sıradan 19. sıraya çıkmasını sağladı, toplam puanını 1201'e yükseltti.

HEDEF OLİMPİYAT

Yüksek atlama branşında 1.97 metrelik barajı geçen sporcular, doğrudan Paris 2024'e katılmaya hak kazanıyor. Bu barajı geçemeyen sporcular, son bir yıl içindeki en iyi puanlarıyla sıralamada yer alıyorlar. Şu anda dünya genelinde 10 atlet bu barajı aştı.

Toplam 32 atletin katılacağı yüksek atlama branşında Buse Savaşkan, bu hafta itibarıyla 19. sırada yer alarak Olimpiyat şansını koruyor. Kesin katılımcı listesinin belirleneceği son tarih 30 Haziran 2024'tür.