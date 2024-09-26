Büşra Pekin değişimiyle gündem oldu! 'Doktoruna ödül verilmeli'

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile hafızalara kazınan Büşra Pekin değişimiyle sık sık gündeme geliyordu. Her bölümüyle izlenme rekoru kıran Bahar’ın kadrosuna dahil olan Pekin değimiyle yeniden gündeme geldi.

GÖRENŞER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisine dahil olan Büşra Pekin'i görenler şaştı kaldı.

'TT' OLDU

Son hali beğenilen Büşra Pekin sosyal medyada gündem oldu. Büşra Pekin'in eski hali hatırlatılıp 'doktoruna ödül verilmeli', 'bu bambaşka biri olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

ESTETİKLERİ İÇİN NE KADAR PARA HARCADI

Geçirdiği estetik operasyonlarla yepyeni bir görünüme kavuşan Büşra Pekin iddialara göre elmacık, dudak, jawline, çene ucu ve ışık dolgusu için 30 bin Tl ödemiş.

Bişektomi (45 bin) ve tiplasti (35 bin) de yaptıran oyuncu burun estetiğine ise 50 bin TL vermiş. Ünlü isim bununla da kalmamış 70 bin TL'ye badem göz estetiği, 80 bin TL'ye de diş implantı yaptırmış.

6 binden başlayan ve 80 bine kadar çıkan farklı estetik dokunuşlara para harcayan Pekin toplamda değişimi için 315 bin TL harcamış.