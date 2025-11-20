Eğitim-İş Sendikası, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine tepki ve eğitim sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Bakanlık önünden Meclis'e kadar yürümek istedi.

Polis, yürümek isteyen eğitimcilere müdahale etti. Polis engelinde sonra Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay basın açıklaması yaptı.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Özbay açıklamasında, mücadelelerinin herkesin çocuğu için olduğunu belirterek, "Türkiye'nin utancı bu. Emniyette yetkili müdür dahi şuradan şuraya açıklama yapmamız için inisiyatif alamıyor. Çünkü herkes koltuğunu tepedeki bir anlayışa bağlı kalmış durumda. Herkes oraya bağlı kalmış durumda. Cumhuriyetin öğretmenlerinin eğitimcilerine uyguladıkları polis şiddetinin hepsini gördünüz. Sizin çocuğunuz için mücadele ediyor. Yarın gidersiniz o çocuğunuzun temizlik ihtiyacı için o okula para ödersiniz. Para ödemeye devam edin o zaman. Sizin koruduğunuz bu düzeni sağlayanlarsa bu düzen bir gün sizi de ezecek ve bu mesleki haklarınızın da ekonomik koşullarınızla bir bir nasıl yok olduğunu göreceksiniz. Ama buradan bir kez daha şu sözü veriyoruz. Bu utanç dolu görüntüleri veren polislerin de çocuklarının daha özgür daha demokratik bir ülkede yaşaması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Her bir çocuğumuzun liyakatiyle hak ettiği yerde olması için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi

"ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Polis müdahalesinde bazı arkadaşlarının ezilme tehlikesi yaşadığını belirten Özbay şöyle konuştu:

"Bu ülkedeki sömürü düzenine karşı bu ülkedeki işsizlik, geleceksizleştirme ve eşitsizliğe karşı bizim için bu mücadele bu karanlık düzen dağılana kadar devam edecektir. Asla geri adım atmayacağız. Birçok arkadaşımız ezilme tehlikesi yaşadı. Utanın, utanın. Evet, orada söyledim, burada polislere söylüyorum. Utanın! Utanın! Size emirleri verenler utanmıyor! Siz bari utanın! Ama sizlerin adına biz utanıyoruz. Sizlerin adına biz utanıyoruz. Bir milyondan fazla çocuk okul dışında ya. Bir öğün yemek yiyemiyorlar. Buradaki öğretmenlerin hepsi sizin çocuklarınızın açlığına, susuzluğuna şahitlik ediyor. Bakan da kendi çocuğunu özel okula gönderiyor. Biz buna isyan ediyoruz. Mesleki haklarımız yok sayılmış. Okullarınızın temel ihtiyaçları karşılanmamış. Şuna bakar mısınız yani sürükleye sürükleye. Yüzlerce polisle ülkenin her bir yerinden gelmiş Eğitim-İş temsilcilerine yaptıklarına bak. Gerçekten sizler adına biz utanıyoruz."

"BU DÜZEN YIKILACAK"

Özbay açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ama söz veriyoruz bu düzen yıkılacak. Bu düzen ortadan kalkacak ama siz bu fotoğraflarla utanacaksınız. Çocuklarınıza onurlu bir miras bırakın. Eğitim iş öğretmenler bugün altı saat boyunca orada çeyrek simitle oturdular. Çeyrek simitle. Çeyrek simitle. Tamam mı? Biz bunlardan hiçbirinden ne Korkarız ne geri adım atarız? Bakın bunu böyle bilin. Elinizde silahınız olsun, copunuz olsun, hapishaneniz olsun. Zaten ülkeyi açık cezaevine çevirmişsiniz. Bu düzene karşı mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyet için mücadelemiz devam edecek. Her bir çocuğun anasına babasına bakmaksızın bu ülkede eğitim aracıyla her şey olabileceği, geleceği için mücadelemiz devam edecek. Ve gerçekten sizler adınıza biz utanıyoruz. Yazıklar olsun diyorum hepinize”

"MEMLEKET İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

Eğitim-İş’in eylemine destek veren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise polisin müdahalesine tepki göstererek şunları dile getirdi:

"Yazık günah. Onlar da sizin gibi memur öğretmen. Bu memleket için çalışıyor, çocuklarınız okula aç gitmesin diye çalışıyor. Çocuklarınız iyi eğitim alsın diye çalışıyor. Terörist değil bu insanlar öğrtmen. Kötü bir şey istemiyor bu öğretmenler sizin iyiliğinizi istiyor.”