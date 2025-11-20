Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Muhalefet, Tekin'i karneyle karşılarken Tekin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya dönerek "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan" dedi.

Ağbaba'nın "Eğer sen bu işe yalan diye girersen bu iş olmaz" yanıtı gerginliği artırdı. Tekin milletvekillerine dönerek "Veli Bey'le benim hukukum başka" ifadesini kullandı.

Tekin ile tokalaşmayan DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da "İş cinayetlerine, sermayeye çocuk işçiliğine kurban verdiğiniz için sizin elinizi sıkmıyorum" diyerek tepkisini gösterdi.