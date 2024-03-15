Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına dair bütçe uygulama sonuçlarını yayımladı.

Yayımlanan verilere göre, şubatta bütçe gelirleri, 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 145 artış göstererek 536 milyar 107 milyon TL’ye, bütçe giderleri de yüzde 77,2 yükselişle 689 milyar 905 milyon TL’ye ulaştı.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 127,1 yükseliş göstererek 1 trilyon 153 milyar 356 milyon TL’ye çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 105,1 artış göstererek 1 trilyon 457 milyar 873 milyon TL’ye ulaştı.

Buna göre merkezi yönetim bütçesinde şubatta 153 milyar 798 milyon TL, ocak-şubat döneminde de 304 milyar 517 milyon TL açık meydana geldi.