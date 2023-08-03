Bütçedeki kara delik büyüyor. Kur Korumalı Mevduat'ın büyüklüğü 3,1 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDKK) açıkladığı verilere göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hacmi, 30 Temmuz haftasında 58,3 milyar lira artarak 3 trilyon 132 milyar 468 milyon liraya yükseldi.

Bütçedeki kara delik büyüyor. Kur Korumalı Mevduat'ın büyüklüğü 3,1 trilyon lirayı aştı

KKM büyüklüğü, dolar cinsinden 116 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Bankacılık sistemindeki mevduat arttı

BDKK’nin verilerine göre, bankacılık sistemindeki toplam mevduat da geçen hafta 12,3 trilyon liradan 12,5 trilyon liraya çıktı. Mevduatın yüzde 54’ü yabancı para cinsinden oluşuyor.

Kredi hacmi de yükseldi

Bankacılık sisteminin kullandırdığı kredilerin hacmi de geçen hafta artış gösterdi. BDKK’nin verilerine göre, bankaların verdiği kredilerin toplam tutarı 10 trilyon 252 milyar liradan 10 trilyon 287 milyar liraya yükseldi. Kredilerin yüzde 37’si tüketici kredilerinden oluşuyor.

Takipteki alacaklar azaldı

Bankacılık sistemindeki takipteki alacaklar ise geçen hafta azalış gösterdi. BDKK’nin verilerine göre, bankaların takipteki alacakları 170,4 milyar liradan 169,8 milyar liraya geriledi. Takipteki alacakların oranı ise yüzde 1,65 oldu.

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