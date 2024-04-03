Bütün oyları AKP'ye yazdılar. Hatay'da neler oldu?

Türkiye 31 Mart günü sandık başına giderek, yerel yönetimlerde hangi partiyi ve adayı görmek istediklerini seçti.

Seçim günü yurdun birçok noktasına demokrasiye yakışmayan görüntüler meydana gelirken, bunlara bir yenisi daha eklendi.

ÜST ÜSTE AKP'YE ONLARCA OY ÇIKTI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Çakıryiğit mahallesindeki bir sandıkta yapılan oy sayımı gündem oldu.

Görüntülerde, sandık görevlisinin ard arda ve hızlı bir şekilde okuduğu oy pusulasındaki oyların hepsinin AKP'ye çıkması, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yol açtı.

Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bu usulden sağlıklı bir sonuç çıkabilir mi?”, “Buradan çıkan sonuç kabul edilebilir mi?” ve “Peki buradan çıkan sonuca itiraz reddedilebilir mi?” diye sordu.