Bütün oyları AKP'ye yazdılar. Hatay'da neler oldu?

Kaynak: Haber Merkezi
Bütün oyları AKP'ye yazdılar. Hatay'da neler oldu?
Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Çakıryiğit mahallesindeki bir sandıkta, oyların sayım şekli ve üst üste onlarca oyun AKP’ye çıkması, seçimlerde usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi.

Türkiye 31 Mart günü sandık başına giderek, yerel yönetimlerde hangi partiyi ve adayı görmek istediklerini seçti.

Seçim günü yurdun birçok noktasına demokrasiye yakışmayan görüntüler meydana gelirken, bunlara bir yenisi daha eklendi.

1-005.jpg

ÜST ÜSTE AKP'YE ONLARCA OY ÇIKTI

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Çakıryiğit mahallesindeki bir sandıkta yapılan oy sayımı gündem oldu.

Görüntülerde, sandık görevlisinin ard arda ve hızlı bir şekilde okuduğu oy pusulasındaki oyların hepsinin AKP'ye çıkması, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yol açtı.

Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bu usulden sağlıklı bir sonuç çıkabilir mi?”, “Buradan çıkan sonuç kabul edilebilir mi?” ve “Peki buradan çıkan sonuca itiraz reddedilebilir mi?” diye sordu.

2-003.jpg

İlgili Haberler
Herkes Erdoğan'ın 'kibir abidesi' dediği AKP'lileri merak ediyor. İlk isim canlı yayında açıklandı
Üsküdar Belediyesi CHP'ye devir teslim yapmadan kapandı
CHP İstanbul İl Başkanından Gaziosmanpaşa iddiası: Evrakları imha etme duyumları alıyoruz
Fatih Portakal seçimi kaybeden AKP'li başkanın iftar çadırını kapatmasına canlı yayında ateş püskürdü
Erdoğan mitingte 50 bin demişti. AKP adayı Yozgat'ta 12 bin oy aldı
Son Haberler
Son dakika... Fenerbahçe Süper Kupa kararını resmen açıkladı Spor
Son dakika... Fenerbahçe Süper Kupa kararını resmen açıkladı
Seyyar patates satıcısı sosyal medyayı ikiye böldü 'Kaç rupiye satılıyor?' Video
Seyyar patates satıcısı sosyal medyayı ikiye böldü 'Kaç rupiye satılıyor?'
Trabzonspor'dan zehir zemberek açıklama: 'Emek hırsızları, şikeciler' Spor
Trabzonspor'dan zehir zemberek açıklama: 'Emek hırsızları, şikeciler'
Yayaya yol veren polise saldırdılar. Arka arabadan inip camlara vurdular. İstanbul'da magandalıkta son nokta Gündem
Yayaya yol veren polise saldırdılar. Arka arabadan inip camlara vurdular. İstanbul'da magandalıkta son nokta
Ünye'de Süper Lig sevinci. Şehir turuyla kutladılar Spor
Ünye'de Süper Lig sevinci. Şehir turuyla kutladılar
Fındık kabuklarını kaynatıp içerseniz mucizelere tanık olacaksınız Sağlık
Fındık kabuklarını kaynatıp içerseniz mucizelere tanık olacaksınız