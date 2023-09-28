Büyükada'da ilkokulun hemen yanına tarikat evi: Nur cemaati ‘eğitim merkezi’ açıyor

Nur cemaatiyle bağlantılı Eddai Kültür ve Eğitim Vakfı, Büyükada’da Şehit Murat Yüksel İlkokulu’nun hemen yanında “eğitim merkezi” açmaya hazırlanıyor.

Büyükada'da ilkokulun hemen yanına tarikat evi: Nur cemaati ‘eğitim merkezi’ açıyor

Okullarda “manevi danışman” adı altında din görevlilerinin atanmasını içeren ÇEDES projesi ve “Kız okulları” tartışmaları sürerken İstanbul Büyükada’da kurulması planlanan bir “eğitim merkezi” tartışma yarattı.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’ın haberine göre, Büyükada’daki Şehit Murat Yüksel İlkokulu’nun ve hemen yanında henüz inşa halinde olan bir anaokulunun birkaç metre ilerisinde Nur cemaatinin bir kolu olan Eddai Kültür ve Eğitim Vakfı’nın binası olduğu öğrenildi.

Söz konusu binayı iki yıl önce satın aldığı belirtilen vakfın binası, geçen yıl haziran ayında izinsiz şekilde tadilat yapıldığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi tarafından mühürlenmişti.

Vakıf bugünlerde aynı binada bir eğitim merkezi açma hazırlığında.

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MEB ONAYLADI İDDİASI

Söz konusu okullarla cemaat yapılanmasının yakınlığı dolayısıyla ada halkı ve veliler duruma tepki gösterdi.

Söz konusu yapının valilik, kaymakamlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayıyla yapıldığını öne sürüldü.

Ayrıca bu uygulama eğitimden sorumlu yetkililerin cemaat ve tarikatlara kolaylık sağladığı yönünde eleştirilere neden oldu.

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