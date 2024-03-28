BÜYÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Mart 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Atatürk Mah. 2689 Ada, 12 Parsel, 2.kat, 6 Nolu bağ.böl, 2+1 özellikli, daire doğalgaz saati söküldüğü, binada asansör bulunmadığı, bina eski konumlu olup, daire 3 yöne cephelidir.

Adresi: Atatürk Mah. Parmaksız Cad Ve Serinpınar Cad. Bağlantılı Mine Sok No:8 Tuna Apt. 2.Kat D:6 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 72 m2

Arsa Payı: 10/76

İmar Durumu: 17.06.2004 onay tarihli ve 1/1000 ölçekli B.Çekmee İmar Planında ayrık nizam, 4 kat, TAKS=0.20, H=12.50 m yapılanmalı konut alanında kalmakta olup, plan notlarında 12.08.2011 onay tarihli plan notu tadilatında "Yapı nizamı ayrık ve ikiz olarak tanımlanmış parsellerde açık ve kapalı çıkma yapılamaz. Bu alanlarda taban alan katsayısı parsel alanının %10'u oranında artırılacaktır" hükmü bulunmaktadır.

Kıymeti: 2.200.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:02

25/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.