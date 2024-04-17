BÜYÜKÇEKMECE 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.BÜYÜKÇEKMECE3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İİstanbul İl, Esenyurt İlçe, Esenyurt Mah. 541 Ada, 9 Parsel, zemin kat, 10 Nolu Bağımsız Bölüm 541 ada, 9 parselde kayıtlı 10 nolu depolu dükkan alt depo kat; depo kısmı, giriş/zemin kat bağlantı merdiveni, tuvaletten ibaret, giriş/zemin kat; dükkan girişi, dükkan ve alt/depo kat bağlantı merdiveninden ibaret, dıp cephe doğramaları alüminyum camlar giydirme, bayan kuaförü olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Süleymaniye Mah. Ispartakule Cad No:66 Mumluoğlu Apartmanı Zimen Kat 10 Nolu Depolu DükkanEsenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 119 m2

Arsa Payı : 20/100

İmar Durumu : İBB Meclisinin 12.07.2013 tarih ve 1524 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 3.etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 9 parsel bitişik nizam, 5 kat, ticaret+konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 10:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 10:54

08/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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