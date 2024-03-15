BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 00:01

2024 YILI (06 MAYIS-26TEMMUZ) ÇOCUK BAKIMEVLERİ YEMEK HİZMET ALIM İŞİ

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

2024 Yılı (06 Mayıs-26Temmuz) Çocuk Bakımevleri Yemek Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/336769

1-İdarenin a) Adı : BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Fatih Mah. Şehremini Sok. 1 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 444 0 340 - 0 (212) 883 55 64 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 Yılı (06 Mayıs-26Temmuz) Çocuk Bakımevleri Yemek Hizmet Alım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Çeşit Sabah Kahvaltısı, 4 Çeşit Öğle Yemeği, 2 Çeşit İkindi Kahvaltısından oluşan 22.400'er (toplamda 67.200) Öğün ve 3 Çeşit Sandviç Paketinden Oluşan 5.600 Öğün Yemek Hizmet Alım İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ÇOCUK EĞİTİM MERKEZLERİ 1) HACI OSMAN AKGÜN ÇOCUK BAKIMEVİ Adres: Fatih Mah. Hazerfen Sok. No:12 Büyükçekmece/İSTANBUL 2) CUMHURİYET HATİCE GÖKSEL GÜZELCE ÇOCUK BAKIMEVİ Adres: Güzelce Mah. Sena Sok. No:2 Büyükçekmece/İSTANBUL 3) ÖMER ATEŞ KUMBURGAZ ÇOCUK BAKIMEVİ Adres: Kumburgaz Merkez Mah. Çise Sok. No:8 Büyükçekmece/İSTANBUL 4) AYŞEN GÖREN-GÜLSÜM UÇAR EKİNOBA ÇOCUK BAKIMEVİ Adres: Ekinoba Mah. Piri Reis Cad. No:25 Büyükçekmece/İSTANBUL ÇOCUK OYUN VE EĞİTİM MERKEZLERİ 1)NEJAT UYGUR EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ Adres: Ulus Mah. Çatalca Yolu No:466 Tepecik-Büyükçekmece/İSTANBUL 2)ÇAKMAKLI EĞİTİM VE SANAT EVİ Adres: Çakmaklı Mah. Hicaz Sok. No:3 Büyükçekmece/İSTANBUL 3)CELALİYE YAŞAR KEMAL KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM MERKEZİ Adres: Celaliye Mah. Cumhuriyet Cad. Kahraman Mehmetçik Sok. No:1 Büyükçekmece/İSTANBUL 4.)SİNANOBA ZÜLFÜ LİVANELİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ Adres: Sinanoba Mah. Çarmıklı Cad. Mehtap Sok. No:7/1 Büyükçekmece/İSTANBUL 5.)KUMBURGAZ SANAT VE EĞİTİM MERKEZİ EK HİZMET BİNASI Adres: İmrahor Cad. Erçan İş Hanı Büyükçekmece/İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 06.05.2024, işin bitiş tarihi 26.07.2024 d) İşe başlama tarihi : 06.05.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Büyükçekmece Belediyesi C Blok 2. Kat Avrupa Konseyi Toplantı Salonu Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1, Büyükçekmece/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklilerin, 24.11.2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik"in Ek-14’ünde belirtilen, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ihale tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan, istekli adına düzenlenmiş, işletmenin faaliyet konusu:

1-Gıda üretimi yapan işletmeler,

2-Depo, gıda satış ve diğer perakende faaliyet gösteren işletmeler,

3-Toplu tüketim işletmelerinden

herhangi birine ait olan İşletme Kayıt Belgesine ilişkin hususları Yeterlik Bilgileri Tablosunun ilgili kısmında beyan etmesi zorunludur

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde Gerçekleştirilmiş; Bedel İçeren Tek Sözleşmeye Dayalı, Her Türlü Malzemeli ve/veya Malzemesiz Yemek Üretimi / Hazırlama / Servisi / Sonrası Hizmet İşleri Birlikte veya Ayrı Ayrı Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.