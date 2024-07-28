Büyükçekmece Belediye Başkanlığından

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 / 00:01

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 4 (dört) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.





Sıra No

Ada-Parsel

Adres

Yüzölçümü

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat



1 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi 845 ada 23 parsel sayılı taşınmaz.

539,74 m2 Ayrık nizam, 3 Kat, TAKS:0,25 KAKS:0,75

Konut Alanı

7.016.620,00 TL



211.000,00 TL

2 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Güzelce Mahallesi 262 ada 2 parsel sayılı taşınmaz.

364,47 m² Ayrık nizam, 2 Kat, E:0.60

Konut Alanı

3.644.700,00 TL

110.000,00 TL

3 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Hürriyet Mahallesi 194 ada 20 parsel sayılı taşınmaz.

568,81 m²

3 Kat, E:0.19

Konut Alanı

3.412.860,00 TL



103.000,00 TL

4 İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Hürriyet Mahallesi 661 ada 25 parsel sayılı taşınmaz.

322,61 m²

1 Kat, E:0.20

Konut Alanı

1.290.440,00 TL

40.000,00 TL



1-İhale sonucu belirlenecek satış bedellerine %20 KDV uygulanacaktır.

2-İhale Şartnameleri; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 3. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 20.000,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

3-İhaleler 13.08.2024 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 2. katında bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

4-İhale konusu taşınmazların ayrıntılı imar bilgileri ve imar durumu için Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alınabilecektir.

5-Taşınmazların tapu kaydında kamu hacizleri ile icrai hacizler mevcut olması halinde, hacizlerin kaldırılmasına müteakip tapu devirleri yapılabilecektir.

6-İhalelere iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

7- İhalelere iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile yukarıdaki belgelerle birlikte en geç 12.08.2024 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) kadar Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok Giriş Katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında vererek müracaat edeceklerdir.

8-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İlan olunur.



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