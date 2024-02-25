Büyükçekmece’de drift yapan maganda yakayı sosyal medyada ele verdi! Yüklü ceza yedi

Kaynak: İHA
Büyükçekmece’de drift yapan maganda yakayı sosyal medyada ele verdi! Yüklü ceza yedi
İstanbul Büyükçekmece’de aracıyla drift yapıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye, 32 bin 233 TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine de el konuldu.

Büyükçekmece’de aracıyla drift yapan sürücü, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşınca yakayı ele verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledi ve inceleme başlattı.

Ekipler, tespiti yapılan araç sürücüsü O.O., olayla kullandığı araç ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI

O.O’ya ‘drift yapmak’ suçundan ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. 32 bin 233 TL idari para cezası kesilen sürücüye 60 gün süreyle trafikten men cezası verildi.

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