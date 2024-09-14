Büyükçekmece'de sevgilisini bıçakladığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.10 civarında Büyükçekmece’de Zebınıso Dayıyarova (49) bıçaklanarak öldürüldü, M.Ö. (87) ve eşi T.Ö. (86) yaralandı.

Yapılan araştırma ve kamera kayıtlarından, cinayet ve yaralama olayının zanlısının Musa G. (54) olduğu belirlendi. Şüpheli, Küçükçekmece’deki evinde yakalandı.

Açıklamada, Musa G.'nin maktul ile gönül ilişkisi olduğunu ve kendisini aldattığı için tartıştıklarını, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Ayrıca, kullandığı bıçağı ve üzerindeki gömleği denize attığını itiraf etti.

Şüphelinin evinde bir çift kanlı ayakkabı bulundu. “Şüpheli, gerekli yasal işlemler için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edilmiştir” denildi.

Musa G., dün akşam saatlerinde Özbek Zebınıso Dayıyarova’nın bakıcı olarak çalıştığı Pınartepe Mahallesi’ndeki villaya gitmiş, tartıştığı Z.D.'yi ve evde bulunan M.Ö. ile T.Ö.'yü bıçaklayarak kaçmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.Ö. ve T.Ö. hastaneye kaldırıldı.

İki suçtan sabıkası olduğu belirlenen M.G., polis ekiplerince Küçükçekmece’de yakalandı.