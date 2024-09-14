Büyükçekmece'de sevgilisini bıçakladığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA
Büyükçekmece'de sevgilisini bıçakladığı iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece’de, sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.10 civarında Büyükçekmece’de Zebınıso Dayıyarova (49) bıçaklanarak öldürüldü, M.Ö. (87) ve eşi T.Ö. (86) yaralandı.

Yapılan araştırma ve kamera kayıtlarından, cinayet ve yaralama olayının zanlısının Musa G. (54) olduğu belirlendi. Şüpheli, Küçükçekmece’deki evinde yakalandı.

Açıklamada, Musa G.'nin maktul ile gönül ilişkisi olduğunu ve kendisini aldattığı için tartıştıklarını, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Ayrıca, kullandığı bıçağı ve üzerindeki gömleği denize attığını itiraf etti.

Şüphelinin evinde bir çift kanlı ayakkabı bulundu. “Şüpheli, gerekli yasal işlemler için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara teslim edilmiştir” denildi.

Musa G., dün akşam saatlerinde Özbek Zebınıso Dayıyarova’nın bakıcı olarak çalıştığı Pınartepe Mahallesi’ndeki villaya gitmiş, tartıştığı Z.D.'yi ve evde bulunan M.Ö. ile T.Ö.'yü bıçaklayarak kaçmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı M.Ö. ve T.Ö. hastaneye kaldırıldı.

İki suçtan sabıkası olduğu belirlenen M.G., polis ekiplerince Küçükçekmece’de yakalandı.

Son Haberler
Arda Güler ilk 11'de. İşte maçı yayınlayacak kanal
Arda Güler ilk 11'de. İşte maçı yayınlayacak kanal
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Hipertansiyon riskini artırıyor! Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Hipertansiyon riskini artırıyor! Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Devlet Bahçeli yine düştü. Op. Dr. Bilgehan Bilge'den şok iddia
Devlet Bahçeli yine düştü. Op. Dr. Bilgehan Bilge'den şok iddia
Galatasaray farkı 4'e çıkardı
Galatasaray farkı 4'e çıkardı