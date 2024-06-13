Büyükekşi giderayak imzayı attı. Yeni yayıncı açıklandı

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Büyükekşi giderayak imzayı attı. Yeni yayıncı açıklandı

18 Temmuz'daki seçimin ardından görevi bırakacak olan Mehmet Büyükekşi Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın yayın hakları konusunda anlaşmayı yaptı.

Süper Lig yayın ihalesi konusunda aylar önce beIN Group ile anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu sezonun bitmesiyle Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya dair yayın anlaşmasını da tamamladı.

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TURKUVAZ MEDYA İLE ANLAŞILDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz'da görevi bırakacak olan Mehmet Büyükekşi Turkuvaz Medya Grubu ile önceki anlaşmanın 3 kat üstünde bir anlaşmaya imza attı.

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3 KAT ÜSTÜNDE BİR ANLAŞMA

Federasyondan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu ile Turkuvaz Medya Grubu arasında yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayınlarını içeren anlaşma yayın geliri 3 katına çıkartılarak bir yıl daha uzatıldı. Süper Lig ve 1. Lig yayın gelirinin 2,5 katına çıkartılmasından sonra Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın gelirinin de 3 katına çıkartılmasıyla Türkiye Kupası'na katılacak ve Süper Kupa maçını oynayacak kulüpler 2024-2025 Sezonunda önceki sezona göre üç kat daha fazla kazanç elde edecekler" denildi.

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