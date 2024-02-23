Büyükelçinin Menzil'in derneğini ağırladığı ortaya çıktı

Eğitim, sağlık, ekonomi ve hukuk gibi toplumsal hayatın tümünü ilgilendiren alanlarda etkisini ve faaliyetlerini arttıran tarikat ve cemaatler, dış politikada da görünür hale geldi. Kamuoyu tarafından “Menzil Cemaati’nin derneği” olarak bilinen ve ölen Menzil Şeyhi Abdülbaki Elhüseyni’nin oğlu tarafından kurulan Nezir Derneği üyelerinin, Çad büyükelçisinin makamında ağırlandığı gün yüzüne çıktı.

MAKAMDAN FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Nzir Deneği’nin gerçekleştirdiği ziyaret, “Nezir, gönül coğrafyamızdaki yüreklere dokunmaya devam ediyor” sözleriyle paylaşıldı. Dernek üyeleri, Türkiye’nin Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız’ın makamından fotoğraf da paylaştı.

Söz konusu derneğin adak, akika, nafile, şükür ve kurban organizasyonu için Çad’a gittiği belirtildi. Büyükelçiliğe yapılan ziyaretin ise “Kurban kesim ve dağıtım işlemlerinden önce” gerçekleştiği iletildi. Menzil tarikatına bağlı olan derneğin Çad Büyükelçisi Kaygısız’a, “Çad’da yürütülen faaliyetler hakkında bilgi” verdiği öğrenildi.

12 Temmuz 2023’de ölen Menzil Cemaati’nin şeyhi Abdülbaki Elhüseyni’nin büyük oğlunun kurduğu Nezir Derneği, kurulduğu günden itibaren bağış adı altında para toplamasıyla tepki çekmiş ve derneğin internet sitesinde “Banka Hesaplarımız” bölümünde üç farklı bankadan Türk Lirası ve döviz cinsinden para yatırılabilecek banka hesap numaraları yer alıyor.

İSMAİLAĞA DA AFGANİSTAN’DA

Siyasi iktidarın tarikat ve cemaatlerle yaptığı işbirliğinin bir örneği de Gazze’ye gönderilecek olan yardımlarda gözler önüne serilmişti. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının artmasıyla AFAD eşgüdümünde “İyilik Gemisi” kampanyası başlatılmıştı.

Başlatılan kampanyaya tarikat bağlantılı vakıflar da dahil olmuş; Menzil, İsmailağa, Nur ve Yahyalı cemaatleriyle bağlantıları bilinen yapılar, reklam yapmıştı.