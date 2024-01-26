Buzdolabınızın sağlık saçmasını istiyorsanız böyle temizleyin

Buzdolabı, yiyeceklerimizi taze ve sağlıklı tutan bir alettir. Fakat zamanla içinde biriken kırıntılar, lekeler ve kokular buzdolabının temizliğini bozabilir. Bu yüzden buzdolabını düzenli olarak temizlemek önemlidir.

Buzdolabını en kolay ve etkili şekilde temizlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

- Buzdolabının fişini prizden çekin ve içindeki yiyecekleri güneş görmeyen bir yere alın. Yiyeceklerin üzerini bir örtü ile kapatın ki soğukluğunu kaybetmesinler.

- Buzdolabının içindeki rafları ve bölmeleri çıkarın ve bulaşık deterjanı ile elde yıkayın. Bol su ile durulayın ve iyice kurumalarını bekleyin. Bulaşık deterjanının kalıntı bırakmamasına dikkat edin ki yiyeceklerinize zarar vermesin.

- Buzdolabının içini ve dondurucu bölümünü temizlemek için sirke veya karbonatlı su hazırlayın. Bir kovaya yarım su doldurun ve içine 4 yemek kaşığı sirke veya 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bu karışımı bir sünger ile buzdolabının içine ve dondurucuya sürün. Dondurucudaki eski veya bozulmuş yiyecekleri atmayı unutmayın.

- Buzdolabının lastik kısımlarını temizlemek için karbonatlı bir diş fırçası kullanın. Lastikleri hafifçe ıslatın ve karbonata batırın. Sonra diş fırçası ile lastikleri ovalayın. Nemli bir bez ile lastikleri silin ve kurulayın.

- Buzdolabının dışını temizlemek için nemli bir sünger ve bulaşık deterjanı kullanın. Süngerin yumuşak tarafını kullanarak buzdolabının dışını silin. Sonra nemli bir bez ile deterjanı alın ve kuru bir bez ile kurulayın.

- Buzdolabının içine rafları ve bölmeleri yerleştirin. Yiyecekleri de uygun yerlerine koyun. Sebzeleri sebzelikte, süt ürünlerini kapalı raflarda, ilaçları kapaklı bir bölmede saklayın. Dondurucuda da sık kullandığınız yiyecekleri üstte olacak şekilde dizin.