CAC 40 Endeksi yüzleri güldürmeye devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
CAC 40 Endeksi yüzleri güldürmeye devam ediyor

Fransa'nın CAC 40 endeksi, %0,4 yükselişle 8.061 puana ulaştı. Yatırımcılar ABD enflasyon verilerini ve Trump'ın ticaret politikalarını izliyor.

Fransa'nın önde gelen borsa endeksi CAC 40, Çarşamba günü %0,4 artarak 8.061 puana ulaştı ve Haziran 2024'ten bu yana en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti. Yatırımcılar, yeni şirket bilançolarını değerlendirirken ABD'den gelecek enflasyon verilerini ve Donald Trump'ın ticaret politikalarının potansiyel etkilerini yakından takip ediyor.

Lüks tüketim devi Kering, günü %5,7'lik etkileyici bir yükselişle tamamladı ve endekste en fazla değer kazanan hisse oldu. Teleperformance %2,2, Edenred %2,1 ve Pernod Ricard %1,7 oranında artış göstererek yatırımcılarını sevindirdi. Öte yandan, savunma sanayi devi Thales, %1,1 değer kaybederek endeksin en kötü performans gösteren hissesi oldu. Düşüşün arkasında, Rheinmetall'in Thyssenkrupp Marine Systems'in denizcilik bölümü için bağlayıcı olmayan bir teklif verdiğini duyurması bulunuyor. Bu gelişme, Fransa'nın Naval Group şirketiyle rekabeti artırma sinyali olarak değerlendiriliyor.

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