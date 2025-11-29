“Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalinde Mine Koşan’ın oyundan çıkarıldığı iddiaları günlerdir gündemde. Koşan’ın, kuliste fazla sigara içtiği için kendisini Çağla Şıkel’in şikayet ettiğini bu yüzden müzikalden çıkarıldığını ileri sürmüştü. Koşan, “Siz benim yılların emeğini silemezsiniz. Meslek hayatımı ucuzlatmaya çalışıyorsunuz” diyerek tepki göstermiş ve yasal yollara başvuracağını açıklamıştı.

ÇAĞLA ŞIKEL: BENİM HİÇBİR BÜYÜĞÜME SAYGISIZLIĞIM OLAMAZ

Konuya dair bir süre sessizliğini koruyan Çağla Şıkel son yaptığı açıklamada Koşan’a karşı saygısız bir davranışı olmadığını söyledi.

Şıkel açıklamasında; "Mine Hanım çok değerli bir sanatçı. Üzüldüyse kırıldıysa bilmeden olmuştur. Benim hiçbir büyüğüme saygısızlığım olamaz. Bu tamamen yapım şirketiyle ilgili bir karar. Kendisine mesaj attım ama dönüş olmadı, yoğun olduğunu düşündüm" dedi.

MİNE KOŞAN: “ÇAĞLA TOSTUNU YESİN”

Mine Koşan, Şıkel’in bu sözleriyle ikna olmadı. Bir etkinlikte kendisine Şıkel’in açıklamaları hatırlatıldığında “Çağla tostunu yesin, ben de kendi işime bakayım” diyerek ünlü mankenin yıllar önce sansasyonel 'Tost' olayına değindi.

Koşan’ın bu ifadesi, Şıkel’in yıllar önce manken Şenol İpek’e gönderdiği meşhur "Tostumu yedim, bekliyorum" mesajına açık bir gönderme olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU ‘TOST OLAYI’ NE?

2002 yılında Kıbrıs’ta gerçekleştirilen "Yılın Mankenleri" töreni sırasında yaşanan bu mesaj, dönemin en çok konuşulan magazin skandallarından biri olmuştu.

O dönem manken Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek, Çağla Şıkel ile birlikte Kıbrıs’ta düzenlenen 'Yılın Mankenleri' ödül töreni için aynı otelde kalıyordu. Şıkel, İpek'e; "Tostumu yedim, bekliyorum" şeklinde bir mesaj attı. Bu mesaj, o dönem büyük bir sansasyonele yol açtı.

Şenol İpek yıllar sonra bu olayı şöyle anlatmıştı:

"Odaya davet edilme gibi bir durum hiç olmadı. Hepimiz aynı oteldeydik. ‘Tostumu yiyip odama çıkacağım, geliyor musunuz?’ anlamında bir mesajdı. Sonrasında başka tartışmalarla birleşerek büyüdü ve günler sonra magazine yansıdı."