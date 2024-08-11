Çakarlı araç denetimi. Yüzlerce sürücü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çakarlı araç denetimi. Yüzlerce sürücü yakalandı

Ağustos ayının ilk haftasında 2 milyon 609 bin 216 aracın denetlendi, çakar kullanan 210 sürücüye işlem yapıldı.

Çakarlılara ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Ağustos ayının ilk haftasındaki trafik denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Bir haftada 2 milyon 609 bin 216 aracın denetlendiğini aktaran Yerlikaya izinsiz çakar kullanan 210 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı. Bununla beraber hız ihlalinde bulunan 127 bin 384, muayenesiz 26 bin 288, emniyet kemeri kullanamayan 17 bin 569, ehliyetsiz araç kullanan 15 bin 151 ve sigortası olmayan 9 bin 891 araç/sürücüye işlem yapıldı. Yerlikaya trafik denetimine dair verileri paylaşmasının ardından trafikte emniyet kemeri kullanmanın önemine değinerek, “Emniyet kemeri kullanımı; trafik kazası kaynaklı can kayıplarını %45, ağır yaralanmaları ise %60oranında azaltmaktadır. Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması yasal zorunluluktur.” İfadelerini kullandı.

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