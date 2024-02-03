Çaldı eziyet etti videosunu sahibine yolladı. Bu nasıl vicdansızlık

Kaynak: DHA
Çaldı eziyet etti videosunu sahibine yolladı. Bu nasıl vicdansızlık
Kırşehir'de çaldığı köpeğe eziyet edip, çektiği görüntüleri sahibine yollayan vicdansız Afgan zanlı polislerce gözaltına alındı. Köpek ise henüz bulunamadı.

İnsan olan bunu yapar mı? Soru bu ama yapıyormuş. Görüntü Kırşehir'den...Afganistan uyruklu Karim Gholami Aslan çaldığı köpeğe işkence yaptı. O anları da videoya çekip, görüntüsünü sahibine attı.

Türkiye'ye sınırı aşıp, ülkeye doğu bölgesinden giren Afgan göçmen, bir vicdansızlık olayına imza attı. Kırşehir'de iddiaya göre Afgan uyruklu Karim Gholami Aslan caldığı köpeğe işkence yaparak, eziyet etti. O anları cep telefonuna kaydeden vicdansız zanlı, görüntüleri sahibine yolladı. Köpeğin sahabinin görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine şüpheli polislerce yakalandı.

Görüntülerde zanlının köpeğe tokat atıp,boğazını sıkarak eziyet ettiği görüldü. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlarla Mücadele ile Hayvan Durum İzleme HAYDİ ekipleri harekete geçti.Görüntüler incelendi, şüphelinin Karim Gholami Aslan olduğu belirlendi. Zanlı polislerce kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Şüpeli emniyetteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, eziyet edilen köpeğin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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