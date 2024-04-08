Çalışanların kaldığı yatakhane küle döndü

Yangın öğlen saatlerinde Manavgat’ın Aşağı Hisar mahallesi Antalya Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 3. kat dairesinde meydana geldi.

Bir şirketin çalışanları tarafından yatakhane olarak kullandığı daireden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızlıca intikal eden ekipler hem bina içinden hem de bina dışından merdiven açarak yangının olduğu alana ulaştı.

Yangın diğer dairelere sıçramadan güçlükle söndürüldü. Bir firmanın çalışanları için yatakhane olarak kullandığı dairede elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangında içeride bulunan malzemeler tamamen yandı.