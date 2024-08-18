Çalışma Bakanı Işıkhan: "15 Eylül'e kadar teyakkuzda olmalıyız"

Bakan Işıkhan, yangın bölgelerini ziyaret ederek, yangından etkilenen vatandaşlarla buluştu ve onlara moral verdi. Yangınların çıkış sebeplerine dikkat çeken Bakan, vatandaşları 15 Eylül'e kadar yüksek teyakkuzda olmaları konusunda uyardı. Orman yangınlarının küçük bir kıvılcımla bile başlayabileceğini vurgulayan Işıkhan, bu konuda herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bakan, "Burada sivil ve özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyorlar. Allah bütün afetleri tekrar yaşatmasın inşallah. En büyük dileğimiz bu. Ancak Tarım ve Orman Bakanımız ifade etti. 15 Eylül'e kadar da teyakkuz halinde olmamız lazım. Dikkatli olmalıyız. Gerçekten de en ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Bu çerçevede vatandaşlarımızın teyakkuzda olmasını özellikle istirham ediyorum. Hep birlikte inşallah bu afetleri tekrar yaşamayız. Ama yaşadığımızda görüyorsunuz devletimizin tüm birimleri, orman bakanımız alanda. Allah razı olsun. Ekibine de teşekkür ediyorum. Üzerimize düşen bir şey olursa başımızın üstünde. 24 saat çalışmaya da hazırız. Allah yardımcımız olsun. Bu tür afetleri kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum"