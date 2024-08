Call of Duty: Black Ops 6’nın zombi modu ortaya çıktı

Call of Duty serisinin 25 Ekim’de çıkacak son oyunu Call of Duty: Black Ops 6’nın zombi modunun tüm detayları ortaya çıktı. Activision’ın paylaştığı videoda ilk çıkışta 2 ana haritanın olacağı duyuruldu. Haritalardan biri Terminus Adası, diğer ise Liberty Falls adlı bir kasaba olacak.

Terminus Adası’nda oynayan oyuncular 3 arkadaşı ile birlikte oynayabilecek. Adayı keşfetme şansını yakalayacak oyuncular, farklı yerlerde yeni silahlar bularak çeşitli yükseltmeler yapabilecekler. Adada oyuncular zombilere karşı zorlu bir mücadele sergileyecek.

Liberty Falls haritası ile ilgili detaylar ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Call of Duty: Black Ops 6, 25 Ekim tarihinde PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürülecek. Ek olarak oyun PC, Konsol ve Xbox Game Pass Ultimate üyeleri için Xbox Game Pass hizmetinde de mevcut olacak. Call of Duty: Black Ops 6, Game Pass’e ilk günden gelecek ilk Call Of Duty oyunu olacak.

Call of Duty: Black Ops 6’nın hikayesi 1990’lı yılların soğuk savaş yıllarında geçiyor. Saddam Hüseyin ve Colin Powell gibi dönemin önemli siyasi figürleri de yer alıyor.