Cam silen çocuğun günlük kazancı şaşırttı 'Çocuklarıma da bu işi yaptıracağım'

Adana’nın merkez ilçelerinde kırmızı ışıklar yandığı gibi ortaya çıkan cam silen çocuklar zaman zaman sürücülere zor anlar da yaşatıyor. Polis ve zabıtaların müdahaleleri ise cam silen çocuklara karşı yetersiz kalıyor.

Ara sokaklara kaçan gençleri yakalamak polis ve zabıtalar için zorlayıcı bir süreç oluşturuyor.

Sürücüler cam silen çocuklardan rahatsız olurken cam silen çocuklar ise kimseyi rahatsız etmediklerini ifade ediyor.

“ÇOCUKLARIMA DA BU İŞİ YAPTIRACAĞIM”

Cam silen çocuklardan 18 yaşındaki Emirhan Kelek, madde kullanmadıklarını, ekmek parası için bu işi yaptıklarını ve evlenince çocuklarına da bu işi yaptıracağını ifade ederek şunları söyledi, “9.sınıfa kadar okudum sonrasında ailevi nedenlerle okulu bıraktım ve bu işi yapmaya başladım.

Burada ekmek parası kazanıyorum. Bize ‘Madde kullanıyorlar’ diyerek iftira atıyorlar ben onun için para kazanmıyorum. Ekmek parası için bu işi yapıyorum. Öncelikle yanlarına gidip ‘Camınızı silebilir miyiz?’ diye soruyoruz.

Eğer ‘Sil’ derlerse camı siliyoruz. Tepki gösterenlere de hiçbir şey demiyoruz. Ben ölene kadar bu işi yapacağım. Evlenince çocuklarıma da bu işi yaptıracağım”

GÜNLÜK 100-200 LİRA

Cam silen çocuklardan bir diğeri Cihan Aslan bu işten günlük kazançlarının 100-200 lira olduğunu söyledi. Aslan, “Günlük 100-200 lira kazanıyorum.

Bazen de yakalayıp karakola götürüyorlar. İşimiz bu ne yapalım. Sürücüler silme derse silmiyoruz, isteyenin camını siliyoruz” dedi.

“GELİN ARABALARINA DAHA ÇOK ZARAR VERİYORLAR”

Cam silen çocuklardan rahatsız olduğunu ifade eden Furkan İl isimli bir başka sürücü vatandaş, “Bizleri çok rahatsız ediyorlar.

Bazen keyfim yerinde olursa camı sildiriyorum, para veriyorum. Gelin arabalarına daha çok zarar veriyorlar” şeklinde konuştu.