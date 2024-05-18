Camekana çarpan kuş bayıldı

Meram ilçesi Saadet Mahallesi Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bir işyerinin camına bir nesnenin çarptığını duyan çalışanlar dışarıya çıktı. Camın kırılmadığını fark eden çalışanlar yerde baygın halde yaktan bir kuş gördü.

Güvenlik kamera kaydını geriye saran iş yeri çalışanı Mehmet Çetin, şahin olduğunu tahmin eden kuşun cama çarpışını izledi. Kuşun yattığı yere su koyan Çetin, 15 dakika sonra kuşun verdiği suyu içtikten sonra uçarak gözden kaybolduğunu ifade etti.

Mehmet Çetin, "Ben dükkanın içindeydim. Bir ses geldi, kontrol amaçlı dışarıya çıktık. Yerde bir kuş yatıyordu. Önce baktığımızda tavuk zannettik. Daha sonra şahin olduğunu öğrendik. Biraz su falan verdik. Sonra kendine gelerek canlandı, uçtu gitti" dedi.