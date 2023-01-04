Eda Taşpınar Adliyede ifade verdi

Eda Taşpınar’ın Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesi tepki çekmiş, Taşpınar’ın “Mutlu yıllar sevgililerim” notuyla yayınladığı fotoğrafla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraf paylaşımına ilişkin hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. İfade veren Taşpınar, serbest bırakıldı.

Taşpınar ifadesinde şunları söyledi;

"Ben Instagram hesabımda yayınlanmak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Bahse konu otel ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı olarak otel ile görüşmelerimiz vardır. Bunları dosyaya sunacağız.

Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekeceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler.

Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı belirlemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunun bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde 2 tane Japon olduğunu düşündüğüm turistler fotoğraf çekiyordu. Ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm.

İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadılar. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğrafları Instagram hesabımda yayınladıktan 35-40 dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım.

Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur, insanların dini, duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim."

Kaynak DHA