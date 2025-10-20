Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ve sosyal medyadan gelir elde edildiğinin fark edilmesi ile platformlardaki içerik sayıları da arttı.

Kolay gelir elde edilebiliyor ev hanımlarına da sosyal medyada içerik üretmeye yönlendiriyor.

Ev hanımlarının ürettigi içerik skalaları genellikle ev temizliği ve ev yemekleri üzerine oluyor. Sosyal medyada içerik üreten bir kullanıcı keşfettiği temizlik hilesini paylaşınca videosu viral oldu.

Videoda yer verilen bilgiye göre; bir su bardağı beyaz sirke kullanarak ve sirkeyi suyla seyrettikten sonra içine bulaşık deterjanı ekleyerek cam yüzeylerde bulunan parmak izlerinden kurtulmak mümkün oluyor.

Bir su bardağı beyaz sirke, bir su bardağı su ve bir çay kaşığı deterjan ev hanımlari için kabusa dönüşen cam yüzeylerde kalan parmak izleri için pratik ve etkili bir çözüm oluyor.

Bununla birlikte parmak izlerinden kurtulmak için öne çıkan bir diğer yöntem ise mısır nişastası solüsyonu.

Mısır nişastası solüsyonunu hazırlarken iki su bardağı ılık su bir yemek kaşığı mısır nişastası kullanmak yeterli oluyor.

Karışımı cama püskürttükten sonra Pamuklu ya da mikro fiber bez silerek parmak izlerinden kurtulabiliyorsunuz üstelik nişastanın yüzeyi kaygan hale getirmesi sebebiyle cam yüzey, parmak izi tutmuyor.