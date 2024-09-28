Can havliyle markete sığındı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Can havliyle markete sığındı!

Kahramanmaraş'ta okula gitmek için servis beklerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kız, kaçarken düşse de markete sığınarak kurtuldu.

Kahramanmaraş'ta okula gitmek için servis beklerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kız, kaçarken düşse de markete sığınarak kurtuldu.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Fatihler Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Okula gitmek için sokakta servis bekleyen kıza, bir anda sokak köpekleri saldırdı. Korkup kaçmaya başlayan kızı köpeklerden biri kovaladı. Genç kız korkuyla kaçarken bir marketin önünde düştü. Kız can havliyle markete sığınıp sokak köpeğinden kurtuldu. Kızın panik anları ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Can havliyle markete sığındı!

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